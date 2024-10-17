Адвокат российского актера Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил в интервью 360.ru информацию о том, что состояние актера, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП, ухудшилось. За артистом следят медики.

«Его лечат, то есть не критичный», — подчеркнул Падалко.

Он добавил, что недавно давал интервью по этому поводу.

«У него ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. ред.), это заболевание хроническое легких. Естественное, есть ухудшение здоровья, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, погода. Да, у него осложнения, но его обследуют, лечат», — подчеркнул адвокат.

Ефремов получил 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водителя спасти не удалось.

Ранее подруга Михаила Ефремова заявила, что актер «умирает». По ее словам, мужчина за время заключения постарел как минимум на 20 лет, у него выпали зубы и практически не осталось здоровья.