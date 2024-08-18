Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям часто ругаются, несмотря на то, что на публике выглядят счастливой парой. Королевский эксперт, писатель Том Куинн рассказал об этом The Mirror .

Сотрудник Кенсингтонского дворца сообщил ему о напряженных отношениях королевской четы. Куинн сказал, что Кейт и Уильям часто и эмоционально ссорятся.

«Кто-то, кто работал в Кенсингтонском дворце, сказал мне, что у них действительно бывают ссоры. Это не идеальный брак. У них бывают ужасные ссоры», — сказал он.

Однако, по словам инсайдера Куинна, они нашли способ сбрасывать пар. Он сказал, что супруги всегда удерживали ситуацию под контролем. Они бросали друг в друга подушки, не давая конфликту обостриться слишком сильно.

В последний раз супруги появились вместе в видеообращении по случаю завершения Олимпиады в Париже. Британцы обратили внимание на то, что Уильям отпустил бороду, и это преобразило его.