Преобразившийся принц Уильям и Кейт Миддлтон обратились к олимпийцам

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили олимпийцев из Британии за выступление

Принц Уильям и Кейт Миддлтон записали видеообращение к участникам летних Олимпийских игр в Париже. Видео появилось на странице старшего сына короля Великобритании в социальной сети Instagram*.

«От всех нас, кто смотрел из дома, поздравления сборной Великобритании», — произнесла на камеру Миддлтон.

Поклонники пары обратили особое внимание на отпущенную принцем бороду.

«Небритый Уильям — огонь», «Пожалуйста, продолжай отращивать бороду!», «Мне нравится новый образ Уильяма, он выглядит прекрасно», «Он с бородой станет выглядеть как король!» — написали они.

Вместе с королевской парой в видео появились рэпер Снуп Догг, футболист Дэвид Бекхэм, телеведущий Грег Джеймс и другие знаменитости. Они поблагодарили спортсменов за успешное выступление на Олимпиаде. В общем зачете сборная Великобритании заняла седьмое место с 65 медалями.

Ранее стало известно, что принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри. Они увидятся на похоронах их недавно скончавшегося дяди, лорда Роберта Феллоуза.

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