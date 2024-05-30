«Утрата для всех нас». Актриса Смехова выразила соболезнования близким Заворотнюк

Смерть Анастасии Заворотнюк является серьезной утратой как для ее близких, так и для россиян. Об этом 360.ru рассказала актриса Алика Смехова.

Она призналась, что сейчас находится в Чите, и новость о смерти артистки застала ее прямо во время работы.

«Здесь кроме горечи и соболезнования родным и близким у меня других слов нет. Это утрата, конечно, и для семьи, и для всех нас», — подчеркнула актриса.

Она назвала Заворотнюк добрым и активным человеком, смерть которого вызывает чувство горечи и утраты.

«Настя была очень хорошим, светлым человеком, очень активной, красивой. Мне нечего сказать кроме слов поддержки семье, и что очень горько, что это случилось», — добавила Смехова.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая из-за рака мозга, с которым она боролась последние пять лет. Актриса скончалась на 54 году жизни, время и место прощания с ней еще не сообщили.