Успенскую призвали извиниться перед Киркоровым
Адвокат Киркорова: Успенская должна извиниться перед певцом за свои слова
Король эстрады Филипп Киркоров может простить певицу Любовь Успенскую за клевету, но ей придется извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью изданию StarHit.
«Так вот — если она найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я в свою очередь буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую», — сказал он.
По словам Добровинского, как только Киркоров и Успенская достигнут примирения, он отзовет иск на 10 миллионов рублей.
Киркоров обратился в суд с заявлением о том, что Успенская якобы выпрашивала у него деньги на подарки. Но больше всего артисту не понравилось то, что она назвала его женоненавистником. Из-за этого он обратился в суд.
Противостояние между звездами началось, когда Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником».