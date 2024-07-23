Успенскую обязали опровергнуть слова о Киркорове и выплатить компенсацию в 280 тысяч рублей

Замоскворецкий суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

Певицу Любовь Успенскую обязали выплатить по иску Филиппа Киркорова почти 280 тысяч рублей и опубликовать опровержение своих высказываний в его адрес. Такое постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщило РИА «Новости» .

«Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу», — говорится в вердикте суда.

Успенская обязана выплатить моральную компенсацию поп-королю в размере 70 тысяч рублей, остальные средства пойдут на оплату адвокатов, госпошлины и почтовых расходов. Платформы «Дзен» и «ВКонтакте» суд обязал удалить видеоматериалы.

Ранее правозащитник Киркорова рассказал, что Успенская не захотела идти на мировую и приносить извинения, за что и поплатилась.