Успенская обвинила Киркорова в смерти пациента в клинике Хайдарова | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 14:27 Успенская обвинила Киркорова в смерти пациента в клинике Хайдарова Успенская заявила, что из-за рекламы Киркорова в клинике Хайдарова погиб человек РИА «Новости»

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Конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым набирает обороты. Артистка обвинила его в гибели человека в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique, сообщил «Московский комсомолец».

Успенская сделала громкое заявление изданию, подчеркнув, что хочет добиться справедливости, а не денег.

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Она напомнила, что в прошлом году активно защищала женщин от Хайдарова. По словам певицы, она владеет официальными документами, подтверждающими, что клиники Хайдарова закрыли по ее заявлениям.

«Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию», — заявила артистка.

Артистка была уверена, что после скандала с «голой» вечеринкой Киркоров отзовет свой иск к ней в 10 миллионов рублей, но ошиблась. Она также посоветовала певцу спуститься к народу.

«Дорого Филипп оценил свою „честь“. Я имею мнение, что сегодня это просто позор — затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть», — заключила Успенская.

Успенская пострадала от рук Хайдарова, однако только в прошлом году решила подать на него в суд. Киркоров же встал на сторону звездного хирурга и начал оправдывать его.

В середине февраля 2024 года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали продюсера Петра Гаврилова. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.