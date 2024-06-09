Успенская назвала певицу, которая перепела ее хит на шоу «Три аккорда»

Успенская признала, что Дубцова на шоу «Три аккорда» спела лучше нее

На Первом канале вышел девятый выпуск восьмого сезона популярного шоу «Три аккорда». Партнершей Доминика Джокера стала Ирина Дубцова. Дуэт привлек внимание Любови Успенской, которая сидела в жюри.

«Ира, ты спела лучше, чем я. Я человек независтливый, если это круто, я никогда не промолчу. Вы потрясающая пара, да еще и вышли с одной „Фабрики звезд“», — сказала звезда.

В новом выпуске также выступал с гостевым номером и Филипп Киркоров, с которым сейчас судится Успенская. Во время его песни 70-летняя исполнительница шансона улыбалась и пританцовывала.

Любовь Успенская обратилась в суд с иском на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес. Певица потребовала ровно ту сумму, которой поп-король решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей