Успенская добавила расходы на дочь в концертный райдер

Известная певица Любовь Успенская включила расходы на дочь Татьяну Плаксину в концертный райдер. Она требует у организаторов обеспечить ей проживание и билеты на концерт, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Успенская пошла на такие меры после пропажи дочери в октябре. Она возит ее с собой на концерты, чтобы исключить возможность повторного побега.

Также Успенская в несколько раз увеличила гонорар — с 500 тысяч до четырех миллионов рублей. При этом за шоу в Дубае она просит 6,4 миллиона, а в Турции — 5,3 миллиона.

Среди условий в райдере Успенской — ultra all-inclusive для Любови и Татьяны, три билета в бизнес-класс и два в эконом, расходы по уходу за йоркширским терьером на период трансфера и оплата государственной пошлины за перевозку собаки. Проживать она хочет в президентском люксе, а передвигаться — на автобусе Mercedes-Benz Sprinter.

В октябре Татьяна Плаксина исчезла на несколько дней. Позднее ее нашли в Израиле и вернули в Россию.