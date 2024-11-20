«Она была Светлячком». Панкратов-Черный рассказал о прозвище Светличной

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что придумал Светлане Светличной прозвище Светлячок. Прощание с актрисой началось 20 ноября в Доме кино в Москве .

По словам Панкратова-Черного, он уже и не помнит, когда познакомился со Светличной.

«Это было очень-очень давно. Редко встречались, но каждая встреча была доброй и веселой. Я говорил, что кликуху придумал ей — Светлячок. Она говорила, что светлячок хорошо светится, но ведь он маленький. Отвечал: „Но темнота-то большая, поэтому и маленький светлячок бесценен“», — рассказал артист.

Он признался, что его всегда поражала жизнерадостность Светличной.

Светличная умерла 16 ноября на 85-м году жизни. Она скончалась в хосписе после продолжительной болезни. В марте у артистки был инфаркт миокарда, после чего ее поместили в больницу. Роли в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя» сделали Светличную любимицей публики.