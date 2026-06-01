Ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская

Заслуженная артистка России, актриса МХАТа имени Горького Лариса Жуковская скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС источник в театре.

Причину смерти артистки не назвали.

Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959-м окончила ГИТИС, а с 1961-го служила в труппе МХАТа. В театре ее называли острохарактерной актрисой: за свою карьеру Жуковская создала десятки ярких образов.

Юным зрителям она запомнилась по легендарной «Синей птице», где исполняла роли Внучки, Света, Матери, а также соседки Берленго. Эту роль ей передали ученики Константина Станиславского.

