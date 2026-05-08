Заслуженный актер России Вячеслав Николаев умер в 67 лет

Сыгравший в сериале «Возвращение Мухтара» Вячеслав Николаев умер в 67 лет

Российский актер и заслуженный артист Вячеслав Николаев умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), где он проработал 12 лет.

Бывшие коллеги принесли соболезнования родным и близким ушедшего из жизни актера.

«О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — заявили в театре.

Выпускник Ленинградского научно-исследовательского института театра, музыки и кино, Вячеслав Николаев работал в московском Театре сатиры и театре «Сфера». С 2006 по 2018 год выступал на сцене РАМТ, где сыграл в спектаклях «Берег утопии», «Лоренцаччо», «Приключения капитана Врунгеля» «Нюрнберг» и других.

Также Николаев снимался в сериалах «Возвращение Мухтара», «Мужчины не плачут», «Рублевка Live», «Марш Турецкого», «Погоня за тенью» и других.