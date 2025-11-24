Ушла эпоха. В Индии умер герой «Зиты и Гиты» и главный актер Болливуда

Умер звезда фильмов «Зита и Гита» и «Месть и закон» Дхармендра

В Индии на 90-м году жизни скончался знаменитый актер Дхармендра, считающийся одним из самых влиятельных артистов в истории индийского кинематографа. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.

Предварительно, смерть наступила в понедельник, 24 ноября. В последние недели у актера наблюдались серьезные проблемы с дыханием, из-за чего его экстренно госпитализировали в одну из клиник Мумбаи, однако позже врачи разрешили ему вернуться домой.

Дхармендра, которого на родине называли «Хи-Мэном» за мужественный образ, посвятил киноиндустрии более шести десятилетий. В его послужном списке свыше 250 картин.

Наибольшую популярность, в том числе и у советского зрителя, ему принесли роли в таких блокбастерах, как «Месть и закон» (Sholay), «Цветок и камень», «Любимый Раджа» и культовая мелодрама «Зита и Гита».

Артист родился в Пенджабе в 1935 году и попал в мир кино благодаря победе в конкурсе талантов журнала Filmfare.

Дебютировав на экране в 1960 году, он быстро добился статуса суперзвезды, часто выступая в дуэте со своей второй супругой, актрисой Хемой Малини. Помимо творческой деятельности, Дхармендра занимался политикой: в середине 2000-х он представлял партию БДП в парламенте Индии.

Свои соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр страны Нарендра Моди. Политик заявил, что уход Дхармендры знаменует собой «конец целой эпохи».

Ранее в сентябре болливудский певец Зубин Гарг умер после погружения с аквалангом.