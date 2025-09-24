Болливудский певец Зубин Гарг умер после погружения с аквалангом

Известный индийский певец Зубин Гарг скончался после погружения с аквалангом на острове Святого Иоанна. Об этом сообщило Mothership .

По данным издания, 17 сентября 52-летний музыкант приехал в Сингапур на трехдневный фестиваль культуры Северо-Восточной Индии, где он должен был выступить. Он был одним из его амбассадоров.

На следующий день Гарг выступил в сингапурском ресторане. Это было его последнее публичной выступление перед смертью.

В дайвинг-тур на остров Святого Иоанна он отправился 19 сентября. У него было отличное настроение. Когда он спрыгнул с яхты в море, у него возникли проблемы с дыханием. Потерявшего сознание артиста достали из воды и госпитализировали.

Гарг скончался в больнице. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в соцсети X, что его «шокировала внезапная кончина» Гарга.

«Его будут помнить за его огромный вклад в музыку. Его исполнения были очень популярны среди людей из всех слоев общества. Соболезную его семье и поклонникам», — написал он.

Фестиваль в Сингапуре отменили из-за смерти музыканта. У Гарга остались отец и жена.