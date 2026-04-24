«Ушла деньги зарабатывать». Хмельницкая рассказала о работе в бутике в 90-х

Актриса Алена Хмельницкая призналась, что после ухода из театра «Ленком» в 90-х годах работала в бутике. Об этом она рассказала в интервью Антону Привольнову и Марку Лави, трансляция доступна на YouTube-канале Sheinkin 40 .

«Мы окончили в 1992 году, когда все закончилось по профессии. И очень многие ушли просто деньги зарабатывать. Ничего тогда не было. Сериалы еще не начинались», — рассказала она.

Хмельницкая добавила, что в «Ленкоме» начала работать еще студенткой, но в 1994 году покинула театр из-за беременности. Потом просто не вернулась. Ей позвонили друзья и рассказали, что открывают бутик и ищут продавца. Она согласилась взяться за развитие магазина, который просуществовал три с половиной года.

Хмельницкая пошутила, что в одежде она разбиралась, но повезло, что она не разорила бутик. Ей приходилось многим заниматься, включая набор персонала и решение вопросов с таможней.

В то время Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном. У них родилась дочь Александра. Ее бывший муж скончался после девяти месяцев комы в сентябре 2025 года.