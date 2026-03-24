Ушел из жизни вокалист «Поющих гитар» Виталий Псарев

В Санкт-Петербурге 23 марта умер заслуженный артист России Виталий Псарев, много лет выступавший с легендарным ВИА «Поющие гитары». Артисту было 74 года. О его смерти сообщил «Петербург-концерт» в соцсети «ВКонтакте».

В организации выразили соболезнования родным и близким Псарева и сообщили, что коллектив скорбит о невосполнимой утрате и вспоминает артиста как выдающегося мастера сцены и замечательного человека.

«Красивейший баритон, высочайшая исполнительская культура и тщательный подбор репертуара позволили ему стать одним из лучших исполнителей как классических произведений, так и новых песен», — отметили коллеги.

Творческая судьба Виталия Псарева была тесно связана с «Ленконцертом», который сегодня работает под названием «Петербург-концерт». В 1975 году он стал вокалистом ансамбля «Поющие гитары» — одного из самых популярных музыкальных коллективов советской эстрады. В свое время его известность среди молодежи сравнивали с успехом группы «Битлз».

Артист проявил себя не только как сильный вокалист, но и как заметный актер музыкального театра. Зрителям запомнились его роли Харона в зонг-опере «Орфей и Эвридика», а также Ламме и Тиля в рок-опере «Фламандская легенда».

Дату и место прощания с артистом уточнят дополнительно.

Сегодня на 92-м году жизни ушел из жизни еще один известный исполнитель — итальянский певец, автор песен и композитор Джино Паоли.