Ушел из жизни один из символов итальянской эстрады Джино Паоли

Итальянский певец, автор песен и композитор Джино Паоли умер на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на близких артиста.

У музыканта остались жена Паола и дети Аманда, Николо и Томмазо. Старший сын музыканта Джованни умер раньше отца — в марте 2025 года. Причиной стал сердечный приступ.

«Джино ушел прошлой ночью, мирно и в окружении своих близких», — сказано в заявлении.

Паоли родился 23 сентября 1934 года в городе Монфальконе. Вскоре его семья переехала в Геную, с которой позже связали целое направление в итальянской музыке.

Артист стал одной из главных фигур генуэзской песенной школы наряду с автором песен Фабрицио Ди Андре и певцом Луиджи Тенко.

Артист считался одной из ключевых фигур итальянской эстрады. За долгую карьеру он написал и исполнил десятки песен, которые принесли ему известность далеко за пределами Италии.

