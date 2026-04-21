Ушел из жизни актер Рамиль Мубинов

Актер театра и кино Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет, причиной смерти назвали остановку сердца. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье артиста.

«Остановилось сердце. Он не болел. Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения», — сказали близкие артиста.

Мубинов родился в 1985 году. В 2012 году он окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, а затем учился на режиссерском факультете Театрального института имени Щукина.

Актер служил в московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина и в Театре имени Владимира Маяковского.

За карьеру он снялся более чем в 50 проектах. Известность ему принесли роли в сериалах «Реальные пацаны», «Мажор», «Молодежка», «Букины-2» и «Праздники-3», а также в фильме «Мистер Нокаут». В 2026 году должны выйти новые проекты с его участием, в том числе «Холоп-3».

Вчера российская культура потеряла еще одного выдающегося деятеля. Умер знаменитый скрипач и дирижер Сергей Стадлер. За годы карьеры он стал музыкантом мирового уровня и руководил многими крупными культурными проектами в России и за рубежом.