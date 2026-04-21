Сегодня 15:50 Женился на Илзе Лиепе и играл на «Пушке»: как жил Сергей Стадлер

Умер знаменитый скрипач и дирижер Сергей Стадлер. За свою жизнь он успел стать не только звездой мирового класса как исполнитель и дирижер, но и возглавить многие знаковые культурные проекты в России и за рубежом. О его самобытном творчестве, умении все успевать и семье — в материале 360.ru.

Биография Стадлера Сергей Стадлер родился 20 мая 1962 года в Ленинграде в семье музыкантов. Мать Маргарита Панкова — пианистка и концертмейстер консерватории — учила мальчика играть на рояле. А скрипкой он занимался под руководством отца, альтиста оркестра городской филармонии Валентина Стадлера. Сергей учился в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Уже в девять лет он начал выходить на сцену, а в 10 дебютировал с симфоническим оркестром. Подростком успешно выступал на международных конкурсах и победил в престижном Международном конкурсе скрипачей имени Генрика Венявского. Из-за плотного гастрольного графика и большого количества концертов Сергей окончил консерваторию экстерном за три с половиной года. Учился у Бориса Сергеева, Михаила Ваймана, Бориса Гутникова, Виктора Третьякова, занимался в Москве у Леонида Когана и Давида Ойстраха. Затем отучился в аспирантуре и сам начал преподавать.

Фото: Сергей Стадлер, 1981 год / Рудольф Кучеров / РИА «Новости»

Брак Стадлера с Лиепой Однажды в начале 80-х Стадлер согласился участвовать в экспериментальном проекте: классический балетный номер сопровождался живым исполнением скрипача-виртуоза прямо на сцене. То есть музыкант становился полноценным участником действа, что для того времени считалось новаторским приемом. Так уже признанный скрипач познакомился с начинающей балериной Илзе Лиепой — дочерью звезды Большого театра Мариса Лиепы. Встреча произошла в Ленинграде, и расставаться паре уже не захотелось. Их объединило не только взаимное чувство, но и общая страсть к искусству и стремление к творческим поискам. Они обвенчались в Таллине. Тогда подобный шаг был большой редкостью и считался очень серьезным и возвышенным решением. Вот только Лиепа-старший не одобрил этот поспешный союз и отказался идти на свадьбу, чем очень огорчил дочь — она была искренне привязана к отцу, который в тот момент как раз ушел из семьи.

Фото: слева направо: Майя Плисецкая, балетмейстер-постановщик Наталья Рыженко и Марис Лиепа репетируют балет Родиона Щедрина «Анна Каренина» / Александр Макаров / РИА «Новости»

Кстати, знаменитый танцовщик так и не познакомился с зятем. Нет, он не имел ничего против Стадлера лично — просто был уверен, что Илзе еще слишком молода и должна полностью сосредоточиться на карьере в Большом театре, а не обременять себя бытом и ранним замужеством. И мудрый Лиепа-старший оказался прав. Брак распался через пару лет. Причиной стало… искусство. Каждый из супругов — и скрипач, и балерина — считали свое дело главным в жизни. Они оба были сосредоточены на гастролях и репетициях. Позднее Илзе сравнивала себя и Стадлера с двумя планетами, что вращались на разных орбитах и не желали подстраиваться друг под друга. Семейный быт практически отсутствовал: стиркой, уборкой, готовкой просто некому было заниматься, и это тоже действовало на нервы. Ни у мужа, ни у жены не было жизненного опыта и мудрости для того, чтобы идти на уступки и вместе строить прочные отношения. В итоге Стадлер и Лиепа развелись.

Фото: дуэт Ильзе Лиепа и Николая Цискаридзе в сцене из балета «Шахерезада» / Игорь Русак / РИА «Новости»

Необычные проекты Стадлера Жизнь Стадлера после развода не слишком-то изменилась: он вел активную гастрольную деятельность, давая по 130–150 концертов в год. Музыкант также заслужил право сыграть на легендарной скрипке Никколо Паганини Il Cannone («Иль Канноне», или «Пушка» в переводе с итальянского), а такая честь выпадала немногим.

Интересно В 1743 году Il Cannone создал итальянский мастер Джузеппе Бартоломео Гварнери дель Джезу. Инструмент был из более толстого дерева, чем обычно, и это позволило музыкантам буквально вжимать смычок в струны, не заглушая звук. Собственно, прозвище «Пушка» скрипка получила именно из-за мощного, богатого звучания. Виртуоз Никколо Паганини завещал Il Cannone своему родному городу — Генуе. Скрипка хранится там до сих пор и считается национальным достоянием Италии. Раз в два года победителю Международного конкурса скрипачей имени Паганини предоставляется почетное право сыграть на этом инструменте.

Стадлер сохранил любовь к необычным проектам, которые выходили за рамки стандартных концертов. Например, играл в Рыцарском, Георгиевском, Павильонном, Александровском, Гербовом, Концертном и других знаковых залах Эрмитажа, причем музыку каждый раз подбирал специально под атмосферу и экспонаты. Еще одна уникальная история — симфонические марафоны. Музыканты под управлением Стадлера за один сеанс исполняли все симфонии одного великого композитора. Оркестр играл Чайковского, Бетховена, Брамса, Моцарта, Шуберта, Рахманинова. Это был колоссальный труд: те же произведения Бетховена музыканты исполняли более восьми часов! Неудивительно, что эти марафоны попали в Книгу рекордов Гиннесса как «самый продолжительный симфонический концерт из произведений одного автора».

Фото: Сергей Стадлер со скрипкой Гваданини, 2019 год / KR1990s / Википедия

Дирижер Стадлер Зимой 1988 года, за два дня до концерта в Ленинградской филармонии, скончался дирижер Евгений Мравинский. Однако представление решили не откладывать, и скрипач с успехом выступил с оркестром без капельмейстера. Этот случай положил начало целой череде аналогичных выступлений Стадлера. По иронии судьбы, со временем музыкант сам взял палочку в руки. Он стал главным дирижером Театра оперы и балета Петербургской консерватории, а с 2013 года занял пост художественного руководителя и главного дирижера городского симфонического оркестра. Стадлер часто сотрудничал с театрами для создания спектаклей с живой музыкой. В театре «Геликон-опера» его дирижирование было не просто управлением оркестра, но и важной частью театральной драматургии постановок «Сказки Гофмана» и «Царская невеста». Еще один знаковый проект — композиции барокко «24 скрипки короля».

Все ищут свою единственную скрипку. Мне кажется, что свой инструмент я наконец-то обрел. Скрипка Гваданини 1782 года попала ко мне из Чикаго. Это ее второе возвращение в Россию, откуда ее вывезли после революции. Она обладает ярким характером и сильной эмоциональностью. Сергей Стадлер

Народный артист России Маэстро успевал вести мастер-классы в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Италии, Финляндии, Испании, Франции, Сингапуре, Китае, Португалии и других странах. А еще преподавал в Санкт-Петербургской и Московской консерваториях и с 1995 года проводил ежегодные новогодние концерты в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского. Уж неизвестно, как Стадлер находил время, но при такой сумасшедшей занятости он с 1998-го 10 лет возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Перми. А с 2013 года стал выступать художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Санкт-Петербурга. И это далеко не все, что каким-то чудом успевал музыкант. За свои заслуги перед искусством его отметили званиями заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Российской Федерации, почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и благодарностью петербургского Законодательного собрания.

Фото: Сергей Стадлер, Москва, 2019 год / Виталий Белоусов / РИА «Новости»

Семья Стадлера Младшая сестра Сергея Стадлера — известная пианистка, профессор Санкт-Петербургской консерватории и заслуженная артистка России Юлия Стадлер. Они с братом часто играли вместе, и критики называли музыкальный дуэт одним из самых известных и гармоничных в стране. Младший брат Алексей Стадлер — знаменитый виолончелист. Хотя отец приставил его к инструменту в четыре года, мальчика не стали отдавать в спецшколу, и он учился в обычной общеобразовательной. Но это не помешало Алексею стать востребованным музыкантом, которого знают во всем мире. После развода с Лиепой Стадлер через некоторое время снова женился. Его второй женой стала профессиональная скрипачка Екатерина Евгеньева, работавшая в музыкальных коллективах, которыми руководил музыкант. В браке у них родилась дочь Мария.

Фото: Сергей Стадлер в Эрмитажном театре, Санкт-Петербург / Алексей Даничев / РИА «Новости»

Смерть Стадлера Отыграв концерт в Мальтийской капелле Санкт-Петербурга, Стадлер через два дня отправился в Стамбул. Во время полета на самолете авиакомпании Pegasus Airlines музыканту резко стало плохо, наступила клиническая смерть. На борту оказались врачи, которые боролись за жизнь маэстро. Лайнер совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бухареста. Тамошние медики пытались реанимировать Стадлера, но помочь не смогли и в итоге констатировали смерть. Пока нет информации, где и когда пройдет церемония прощания с музыкантом. Возможно, печальное мероприятие состоится в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга, где маэстро регулярно выступал.