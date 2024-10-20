Ушедшая из «Мажора» Разумовская осталась без работы
Актриса Разумовская призналась, что осталась без работы
Актриса Карина Разумовская призналась, что осталась без работы после ухода из сериала «Мажор». Об этом артистка рассказала в беседе с Федором Бондарчуком в рамках программы «Кино в деталях» на СТС.
Долгое время Разумовской приходилось играть в мелодрамах, но «Мажор» помог ей раскрыться с другой стороны. Несмотря на это, режиссеры продолжали приглашать актрису в рядовые мелодрамы — теперь она отказывается от подобных проектов, из-за чего периодически сидит без работы.
«Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — пожаловалась Разумовская.
Актер Мэтт Диллон ранее рассказал о съемках в фильме «Мария» в роли Марлона Брандо. Артист заявил, что воспринял роль как вызов.