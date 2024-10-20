Ушедшая из «Мажора» Разумовская осталась без работы

Актриса Карина Разумовская призналась, что осталась без работы после ухода из сериала «Мажор». Об этом артистка рассказала в беседе с Федором Бондарчуком в рамках программы «Кино в деталях» на СТС .

Долгое время Разумовской приходилось играть в мелодрамах, но «Мажор» помог ей раскрыться с другой стороны. Несмотря на это, режиссеры продолжали приглашать актрису в рядовые мелодрамы — теперь она отказывается от подобных проектов, из-за чего периодически сидит без работы.

«Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — пожаловалась Разумовская.

Актер Мэтт Диллон ранее рассказал о съемках в фильме «Мария» в роли Марлона Брандо. Артист заявил, что воспринял роль как вызов.