Актер Мэтт Диллон заявил, что воспринял роль в фильме «Мария» как вызов
Актер Мэтт Дилон, исполнивший роль Марлона Брандо в фильме «Мария», дал интервью «Известиям». В ходе беседы он рассказал о своей реакции на сценарий.
Картина повествует историю съемок «Последнего танго в Париже». После работы над проектом актриса Мария Шнайдер обвинила Брандо и Бернардо Бертолуччи в насилии.
«Никогда, никогда в жизни не думал, что я соглашусь играть Марлона Брандо. Но я прочел сценарий», — заявил Дилон.
По его словам, описание событий фильма отличается честностью и чуткостью. Актер отметил, что воспринял новую роль как вызов, добавил RT.
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