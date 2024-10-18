Актер Мэтт Диллон заявил, что воспринял роль в фильме «Мария» как вызов

Актер Мэтт Дилон, исполнивший роль Марлона Брандо в фильме «Мария», дал интервью « Известиям ». В ходе беседы он рассказал о своей реакции на сценарий.

Картина повествует историю съемок «Последнего танго в Париже». После работы над проектом актриса Мария Шнайдер обвинила Брандо и Бернардо Бертолуччи в насилии.

«Никогда, никогда в жизни не думал, что я соглашусь играть Марлона Брандо. Но я прочел сценарий», — заявил Дилон.

По его словам, описание событий фильма отличается честностью и чуткостью. Актер отметил, что воспринял новую роль как вызов, добавил RT.