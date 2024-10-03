Ущерб в 100 миллионов. Комик Щербаков стал жертвой махинаций армейского друга

Комик и видеоблогер Алексей Щербаков по совету армейского друга вложил крупную сумму в инвестиционный проект, который прогорел. В стартап вложились 19 инвесторов, сумма ущерба составила более 100 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, приятель стендапера вместе с другим бизнесменом запустил финансовый проект в 2018 году. Они искали инвесторов, а затем вкладывали их средства в фондовые рынки и отдавали проценты финансовым партнерам.

В 2022 году проект развалился, и инвесторы стали обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Бизнесмена обвинили в преступлении и поместили в изолятор, а друг комика проходит по делу в качестве свидетеля.

По данным Shot, жертвами махинаций стали несколько госслужащих и сотрудников полиции, которые вложили деньги в проект по совету юмориста.

Ранее жители Нижегородской области за неделю отдали аферистам 85 миллионов рублей. В большинстве случаев мошенники действовали под видом сотрудников службы безопасности банка.