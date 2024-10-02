Нижегородцы за неделю отдали мошенникам 85 млн рублей

Жители Нижегородской области отдали 85 миллионов рублей за неделю, став жертвами мошенников. О распространенных схемах обмана newsnn.ru рассказали в региональном ГУ МВД.
За неделю аферисты совершили 105 преступлений в отношении жителей области. В 48 случаях мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка, убеждая, что сбережения нижегородцев под угрозой из-за подозрительных операций по счету, и предлагали перевести деньги для их защиты.
Еще 22 жителя региона получили звонки с предложением о дополнительном доходе, в частности, в валюте. Наконец, 10 человек потеряли свои средства при попытках что-либо приобрести в интернете. Хотя были использованы и другие схемы, эти остаются наиболее распространенными.
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