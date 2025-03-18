Ургант зарегистрировал ИП во Франции

По данным агентства, артист зарегистрировался как ИП еще в марте прошлого года. В качестве основной деятельности он указал производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.

В качестве адреса указан жилой дом в двух шагах здания Нацсобрания — французского парламента. Как сообщили авторы статьи, по этому адресу находится исторический парижский жилой дом, на котором нет никаких вывесок. Также имя артиста не значится и на домофоне, но в списке резидентов значится еще одна компания телеведущего, которую он вместе с супругой Натальей Кикнадзе зарегистрировал еще в 2015 году. Эта компания является собственником недвижимости по этому адресу, а кроме того, еще одной недвижимости в 8-м округе, недалеко от Триумфальной арки.

Одна из жительниц здания заверила агентство, что не встречала никого, похожего на Урганта, и не знает о компаниях, зарегистрированных в доме.

Ранее стало известно, сколько Ургант получает за несколько часов выступлений. Сейчас комик зарабатывает на корпоративах и выступлениях и за границей.