Стала известна ставка Урганта на выступления в России

Знаменитый российский телеведущий и шоумен Иван Ургант за несколько часов выступлений зарабатывает более шести миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Абзац» .

Стоимость четырехчасовой программы обойдется заказчику в 6,8 миллиона рублей. Однако в эту сумму не включены расходы на райдер артиста. Урганту необходимо обеспечить услуги визажиста и трансфер до площадки.

В отличие от многих других знаменитостей, Иван Ургант не включает алкоголь в свой райдер. В гримерке шоумен предпочитает видеть легкие напитки и стандартные закуски.

Ургант больше не работает на Первом канале. Сейчас комик зарабатывает на корпоративах и их выступлениях и за границей. Осенью Ургант выпустил книгу «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами, но все равно умудрился заработать на ней 3,5 миллиона рублей.

Ранее Ургант показал падчерицу Эрику Кикнадзе в день ее 24-летия. Одно из фото было из семейного архива. На снимке Ургант нежно обнимает свою дочь, находясь в домашней обстановке. Поклонники отметили, как похожи шоумен и девушка.