Ургант с женой оказались должниками по ЖКУ

Актер и ведущий Иван Ургант вместе с супругой накопил серьезные долги по ЖКУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Шоумен является владельцем просторной квартиры в Старомонетном переулке. Ее площадь составляет 101 квадратный метр и стоит такой объект порядка 100 миллионов рублей. Долг за коммунальные услуги по ней насчитывает 16,5 тысячи рублей.

За женой Урганта числятся две квартиры общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Первая находится у Патриарших прудов, а вторая — в Хамовниках. На двух квартирах висит долг за ЖКУ в размере более 101 тысячи рублей.

Ранее Ургант закрыл во Франции ИП, оформленное на его имя в Париже 11 марта 2024 года. В регистрационных документах указали, что его основной деятельностью было производство шоу, концертов, театральных постановок, представлений и других мероприятий. ИП ликвидировали 18 марта 2025 года.