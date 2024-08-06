Ургант и Познер решили вновь покорить Европу

Телеведущий Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступления в России

Фото: РИА «Новости»

Телеведущий Иван Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером осенью запланировал отправиться в тур по Европе. Соответствующий анонс шоумен разместил в социальной сети Instagram*.

В публикации сказано, что в октябре этого года состоится шоу «Путешествия Познера и Урганта». Журналист и телеведущий выступят в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

Публике представят программу, состоящую из разных жанров, включая интеллектуальный стенд-ап и познавательные беседы. Ургант и Познер будут делиться со зрителями своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру.

На днях в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Комментируя случившееся, депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что телеведущему нужно выбрать позицию и публично поддержать участников СВО.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Убийцы спроса. Почему жилье в России не будет падать в цене

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте