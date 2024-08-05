«Это и есть его шанс». Урганта призвали выступить в защиту бойцов спецоперации

Телеведущий и шоумен Иван Ургант должен обозначить свою позиции и публично поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации. Такое заявление в беседе с журналистами News.ru сделала депутат Государственной думы Елена Драпеко.

«Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал специальную военную операцию. Это и есть его шанс, на мой взгляд», — сказала она, комментируя отмену выступления шоумена на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.

Драпенко отметила, что Ургант не сможет вернуть былую популярность и востребованность в России другими путями.

По словам парламентария, в первую очередь именно телеведущий должен пересмотреть свое отношение к стране и военным, а не наоборот.

В своем аккаунте в соцсети Ургант объяснил, что, когда его позвали в Петербург выступить на фестивале «с гитарой и усами», он сразу же согласился. Вскоре шоумен узнал об отмене своего номера. Несмотря на это, Ургант призвал всех, кто купил билеты, все равно прийти на мероприятие, так как это доброе дело.

После начала СВО Ургант разместил в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Затем из эфира Первого канала убрали его программу «Вечерний Ургант».