«Упал с горы в пропасть». Алексей Щербаков пережил жуткое ДТП в Японии

Комик Щербаков попал в ДТП в Японии на съемках автошоу и сломал позвонки

Российский комик Алексей Щербаков попал в аварию на автомобиле во время съемок автошоу в Японии. Подробностями происшествия юморист поделился в подкасте «За деньги» на YouTube.

По словам Щербакова, он участвовал в съемках, которые проходили в деревне в 400 километрах от Токио. Комик ехал на машине с друзьями, но в какой-то момент потерял управление и скатился с обрыва.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался», — отметил Щербаков.

После ДТП автомобиль оказался на земле, артист потерял сознание. Когда он очнулся, то почувствовал сильную боль. Чтобы добраться до дороги, Щербакову пришлось ползти вверх по обрыву на четвереньках.

Друзья привезли стендапера в больницу, где у него диагностировали ушиб легких и переломы шейных и грудных позвонков.

Ранее в Узбекистане запретили Comedy Club из-за несоответствия нормам этики, а из выступления Щербакова удалили несколько шуток.