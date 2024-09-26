«Уникальный артист с горячей душой». Михалков поделился воспоминаниями о Мадянове

На 63-м году жизни скончался известный актер Роман Мадянов, который оставил значительный след в театральном искусстве и кино. Режиссер Никита Михалков в своем видеообращении в Telegram-канале описал Мадянова как «бесстрашного артиста» и «человека с горячей душой».

Кинематографист выразил свои соболезнования, отметив, что уход Мадянова стал настоящим ударом для всей артистической среды. Актер прославился благодаря своим уникальным ролям в кино, среди которых можно выделить его работу в фильмах «12» и «Утомленные солнцем 2». В частности, режиссер подчеркнул, что его талант был виден даже в сложных сценах, где Мадянов смог удивить зрителей своей исключительной игрой.

«Он был готов экспериментировать и исходить за рамки привычного, не боясь выглядеть смешным или странным. Это делало его универсальным артистом, настоящим бойцом актерского искусства», — сказал Михалков.

Мадянов боролся с раком легких и проходил курс химиотерапии. Врачи планировали провести консилиум для обсуждения нового плана лечения.