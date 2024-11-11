«Тошнит». Фанаты разочаровались в Киркорове и потребовали убрать его со сцены

Певец Филипп Киркоров оказался в центре очередного скандала, когда пользователи сети во время просмотра видео с концерта заметили, что он поет под фонограмму. Об этом сообщил Life .

На кадрах было видно, что Киркоров во время шоу активно танцевал и менял наряды, но потом его помощники не успели передать ему микрофон и стало видно, что играет запись. Заплатившие за билеты зрители были возмущены. Одни комментаторы написали, что таких артистов пора списывать, а другие заявили, что видео довольно старое.

«Он давно уже сдулся! И никакой он не король эстрады! Тошнит, уж точно не пойду слушать его фонограмму», — написала одна из пользовательниц.

Еще один комментатор предложил платить за билеты на концерт «деньгами из банка приколов», чтобы все было по-честному.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал законопроект об ограничении гонораров артистам миллионом рублей, отметив, что у Киркорова 77 человек в коллективе и вряд ли он уложит все расходы в эту сумму.