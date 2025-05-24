Ушел из жизни писатель-фантаст Юрий Никитин

Писатель-фантаст Юрий Никитин умер в возрасте 85 лет

Известный писатель-фантаст Юрий Никитин скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».

«С грустью сообщаем о том, что 23 мая из жизни ушел один из самых знаменитых российских фантастов, замечательный писатель Юрий Никитин», — заявили в организации.

В «Эксмо» напомнили, что Никитин написал более 40 книжек, в том числе изданных под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

«Он превосходным писателем и был прекрасным человеком, творчество которого полюбило множество людей», — заключили в издательстве.

Никитин родился в 1939 года в Харькове. Он работал в жанрах исторического романа, научной фантастики и славянского фэнтези. За книгу «Огнепоклонники» получил литературные премии, после чего его приняли в Союз писателей СССР.

Среди наиболее известных романов Никитина цикл «Русские идут», произведения «Передышка бывает недолгой», «Трое из леса» и другие.