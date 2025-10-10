Умершего в больнице Нальчика певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова пройдут в Израиле. Об этом в комментарии ТАСС заявила пиар-менеджер исполнителя Виктория Воропай.

Она подчеркнула, что такое решение приняла семья артиста.

Гроб с телом ушедшего из жизни автора хита «Молодая» доставят в Израиль в понедельник, 13 октября. Там же пройдет церемония прощания.

«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно, это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов», — уточнила пиар-менеджер.

Певец Ефрем Амирамов скончался в отделении реанимации больницы Нальчика в возрасте 69 лет в минувший четверг, 9 октября. В медицинское учреждение артист попал с сепсисом.

В родной город он приехал три недели назад, чтобы дать концерт после длительной паузы.

