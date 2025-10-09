Исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов попал в реанимацию

Певца и исполнителя шансона Ефрема Амирамова доставили в реанимацию в Нальчике с сепсисом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, врачи борются за жизнь 69-летнего музыканта. Ему вставили специальные дренажные трубки для откачки жидкости из тканей.

Представитель Амирамова подтвердил ухудшающееся состояние артиста и добавил, что родные и друзья молятся о его здоровье.

В 2022 году Амирамов перенес инсульт и два инфаркта, сестра увозила его в Израиль на реабилитацию. Артист иногда приезжал с женой для небольших выступлений в Нальчик: три недели назад он после долгой паузы в карьере дал концерт в родном городе.

Амирамов широко известен хитами «Молодая», «Аленка», «Бессмертие любви», «Что говорить» собственного сочинения.

