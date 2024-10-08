Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла в 35 лет

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

В организации выразили соболезнования родным и близким спортсменки.

«В рассвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим», — указали в федерации.

По данным RT, причиной ухода спортсменки из жизни стал менингеальный энцефалит, которым она заразилась после укуса клеща.

Журналисты выяснили, что Власову забрали в реанимацию еще в июле. Спортсменка долго находилась в коме и три месяца провела на аппарате искусственной вентиляции легких. В результате у Власовой развилась пневмония, от которой спасти ее не смогли.

Прощание со спортсменкой пройдет в ближайшую среду, 9 октября. Похоронят ее на Новомакарьевском кладьбище в Кирове.

Сегодня же стало известно о гибели группы из пяти российских альпинистов, отправившихся на покорение горы Дхаулагири в Непале. Спортсмены перестали выходить на связь еще в воскресенье, 6 октября. На одном из скальных выступов 8 октября нашли их тела. Российские альпинисты начали сбор средств, чтобы оплатить вертолет и спустить погибших коллег с высоты.