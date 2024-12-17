Умерла звезда фильма «Кожа, в которой я живу» с Антонио Бандерасом

Актриса Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Академии кинематографических искусств и наук Испании.

«Испанское кино осталось без одной из самых знаковых актрис. Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет, оставив после себя долгую карьеру, за которую публика смогла увидеть ее более 75 раз на большом экране», — сообщили коллеги.

Паредес родилась в 1946 году в Мадриде и дебютировала в кинематографе в 14-летнем возрасте. По окончании Школы драматического искусства она исполнила несколько второстепенных ролей. Известность пришла к актрисе после сотрудничества с кинорежиссерами Фернандо Труэбой, Агусти Вильяронгой и Педро Альмодоваром.

Среди самых известных работ Паредес — фильмы «Все о моей матери», «Высокие каблуки» и «Кожа, в которой я живу» с Антонио Бандерасом. В 2000 году она возглавила испанскую киноакадемию, а в 2018 году получила премию «Гойя».

Ее коллега из Новой Зеландии, актер Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет. Он известен благодаря роли владельца постоялого двора «Гарцующий пони» в трилогии «Властелин колец».