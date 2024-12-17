Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Давид Уитерлей

Актер скончался в четверг, 12 декабря. Издание сообщило, что его запомнили как «человека, который очаровывал зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении».

В трилогии Питера Джексона «Властелин колец» он сыграл владельца постоялого двора «Гарцующий пони».

Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году. В 1950-х годах он служил в канадской армии, а в 1960-х годах переехал в Новую Зеландию. Именно в этой стране началась его карьера театрального актера. Уитерлей сначала занимался в любительском театре, затем занялся озвучиванием, а затем перешел к работе в кино и на телевидении. В шоу-бизнесе он проработал почти 50 лет.

Актер снялся в нескольких известных новозеландских картинах, в частности, в «Могучие рейнджеры: Операция „Перегрузка“» и «Геркулес: Легендарные путешествия». Он также известен по ролям в сериалах «Зена — королева воинов» и «Легенда об Искателе».