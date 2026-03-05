Умерла жена солиста «Отпетых мошенников»

«112»: жена солиста «Отпетых мошенников» Аморалова умерла в 44 года

Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария ушла из жизни. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

По его данным, 44-летния супруга музыканта умерла 1 марта, она страдала от почечной недостаточности.

Недавно состояние Марии ухудшилось, муж отвез ее в больницу. Спасти пациентку не удалось. Родные Амораловой не прокомментировали ее кончину.

Мария работала моделью, она познакомилась с Сергеем в 2004 году. К тому времени будущая супруга певца окончила педагогический институт и курсы телеведущих, изучала дизайн одежды. Пара сыграла свадьбу в 2008 году.

Ранее солисту «Отпетых мошенников» запретили курить и стоять рядом с курящими.