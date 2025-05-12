Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Артистка исполнила около 130 киноролей, в том числе в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других.

«Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку Нине Павловне Гребешковой!» — отметили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Shot, артистку похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая. Церемонию прощания сделают закрытой.

Ранее из жизни ушла прима-балерина Мариинского театра, народная артистка РСФСР и одна из последних учениц Агриппины Вагановой Алла Осипенко.

Она скончалась на 93-м году жизни. Помимо выступлений в Мариинском театре, Осипенко занималась преподаванием балетного дела, а также снималась в кино.