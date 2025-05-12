Умерла прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко

Балерина и народная артистка РСФСР Алла Осипенко скончалась на 93-м году жизни. Об этом РИА «Новости» заявила ее невестка актриса Оксана Базилевич.

«Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало», — рассказала она.

Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. После хореографического училища артистка стала одной из последних учениц Агриппины Вагановой.

Она была прима-балериной Мариинского театра, а также выступала в спектаклях Михайловского театра. Также она снималась в фильмах режиссера Александра Сокурова и преподавала хореографию.

Ранее в возрасте 102 лет скончалась заслуженная артистка России Ирина Кострова. Актриса до последних дней активно участвовала в жизни Москонцерт-холла. В пресс-службе театра сообщили, что она запомнилась коллегам и зрителям как тонкий и сильный человек невероятной жизненной силы, а также как мастер художественного слова.