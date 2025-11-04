Умерла трехкратная номинантка на «Оскар» Дайан Лэдд

Американская актриса Дайан Лэдд умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации журнала, знаменитость скончалась у себя дома в Калифорнии. Рядом с ней в последние минуты находилась дочь Лора Дерн. Причины смерти звезды пока не называются.

В фильмографии Лэдд — больше 200 работ в кино и сериалах. За роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» актрису номинировали на «Оскар».

Всего у Дайан было три номинации на эту премию: в том числе за роли в картинах «Дикие сердцем» и «Беспутная роза».

