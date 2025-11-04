Умерла трехкратная номинантка на «Оскар» Дайан Лэдд
По информации журнала, знаменитость скончалась у себя дома в Калифорнии. Рядом с ней в последние минуты находилась дочь Лора Дерн. Причины смерти звезды пока не называются.
В фильмографии Лэдд — больше 200 работ в кино и сериалах. За роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» актрису номинировали на «Оскар».
Всего у Дайан было три номинации на эту премию: в том числе за роли в картинах «Дикие сердцем» и «Беспутная роза».
Ранее стало известно о смерти шотландского певца Арчи Фишера. Ему было 86 лет.
