Умер шотландский певец Арчи Фишер

Певец и радиоведущий Арчи Фишер умер в возрасте 86 лет

Певец, автор песен, гитарист и радиоведущий Арчи Фишер умер 1 ноября в Шотландии. Почти 30 лет он вел свое шоу на «Би-би-си», сообщило Yahoo.

Неделю назад исполнителю исполнилось 86 лет. Арчи Фишер родился в Глазго в творческой семье. В 1960 году переехал в Эдинбург, где спустя несколько лет выпустил первый сингл и дебютировал с ним на радио.

Фишер записывал не только сольные композиции, но и в составе различных фолк-проектов. Он писал песни для других артистов и часто участвовал в фестивалях.

В 2006 году певца наградили орденом Британской империи за заслуги в области традиционной шотландской музыки. Также Арчи Фишера часто приглашали сниматься в фильмах.

В своей карьере музыкант делал акцент на акустике и избегал электронных инструментов. Последняя пластинка Фишера вышла в 2019 году.