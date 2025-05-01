Умерла известная театральная актриса Ирина Кострова

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет. Об этом заявил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин в своем Telegram-канале .

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас!» — написал он.

В пресс-службе Москонцерта отметили, артистка останется в памяти зрителей и коллег как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы. Несмотря на преклонный возраст, Кострова активно участвовала в жизни театра.

Церемония прощания с ней состоится 4 мая в 12:00 в Москонцерт-холле.

Ранее на 78-м году жизни скончался актер и певец Фидан Гафаров, исполнивший роль Алтындуги в фильме «Всадник на золотом коне». Глава Башкирии Радий Хабиров назвал смерть артиста огромной потерей для республики.