Умерла предпоследняя из известных пятерняшек Сесиль Дион

Одна из двух остававшихся в живых пятерняшек Сесиль Дион умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Об этом сообщил телеканал CBC.

«Сесиль Дион, одна из известных на весь мир пятерняшек Дион, ушла из жизни на этой неделе», — отметили в сообщении.

Пять сестер Дион родились 28 мая 1934 года в провинции Онтарио в Канаде. Они стали первыми пятью близнецами, которые смогли пережить младенчество.

Девочки стали очень известными с самого рождения. Власти построили для них комплекс под названием Куинтленд. Туристы могли наблюдать за близнецами со специального балкона. Некоторое время Куинтленд, в котором жили близнецы, обогнал по популярности Ниагарский водопад.

Первая из пяти сестер, Эмили, умерла в 20 лет. Второй ушла из жизни Мари, в 36 лет она попала в больницу из-за сильной депрессии. Ивон скончалась на 68-году жизни. Теперь в живых осталась Аннет.

Ранее стало известно, что одна из сиамских близнецов Кармен Андраде вышла замуж. Ее избранником стал Дэниел МакКормак, с которым они познакомились в 2020 году в приложении для знакомств Hinge. У сиамских близнецов Андраде общее туловище и таз, одна нога и репродуктивная система.