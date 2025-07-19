В США вышла замуж одна из сиамских близнецов Андраде

Сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде рассказали, что одна из них недавно сыграла свадьбу. Замуж вышла Кармен, которая успела похвастаться подписчикам обручальным кольцом из белого золота, сообщило издание Today .

«Мы тайно поженились в октябре, в кругу наших семей», — рассказала невеста.

Кармен Андраде вышла замуж за своего парня Дэниела МакКормака. Они познакомились в 2020 году в приложении для знакомств Hinge.

Пара поделилась этой новостью в своем блоге на YouTube в конце видео под названием «Долгожданное обновление!». Кармен улыбнулась и показала левую руку так, чтобы было видно обручальное кольцо. МакКормак был краток, отметив, что он теперь муж и ему повысили зарплату.

По словам Кармен, они обменялись клятвами перед близкими родственниками на мосту Влюбленных в Нью-Милфорде в штате Коннектикут. Невеста вместо белого платья надела изумрудное.

Что касается ее сестры Люпиты, то она призналась, что не желает выходить замуж. Два года назад девушка заявила, что она асексуальна.

У сестер, соединенных туловищем, общий таз, одна нога и репродуктивная система. При этом у каждой по две руки. Забеременеть девушки не могут. Они принимают гормональный блокатор из-за эндометриоза.

Прошлой весной в США замуж вышла сестра из сиамских близнецов Эбигейл Хенсел.