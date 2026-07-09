Умерла певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Салливан) скончалась на 76-м году жизни. Об этом со ссылкой на агентство Би-Би-Си сообщил ТАСС .

С начала мая артистка находилась в португальской больнице в городе Фару из-за экстренной операции на кишечнике. После хирургического вмешательства ее поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Представители Тайлер утверждали, что это необходимо для выздоровления. В июне врачи вывели ее из искусственной комы.

Бонни Тайлер родилась в июне 1951 года в Великобритании, наибольшую популярность она завоевала в 1980-1990 годы. Настоящими хитами стали ее песни Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Lost In France. В 2013 году певица выступала на «Евровидение» с песней Believe In Me.