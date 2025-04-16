Умерла одна из самых преданных «Ленкому Марка Захарова» актрис

После продолжительной болезни скончалась актриса Нина Горшкова, проработавшая в «Ленкоме Марка Захарова» 64 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории „Ленкома“», — заявили его коллеги.

Актриса умерла 16 апреля на 91-м году жизни. Она работала в театре с 1961 года на протяжении 64 лет. В портфолио Горшковой роли в постановках «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Автоград XXI», «Царь-рыба», «Ромул Великий» и других. Перед уходом она играла Берту в «Поминальной молитве».

Ранее в 58-летнем возрасте умер актер Владимир Алферов. Он известен по фильмам «Черные кошки», «Солнечный удар» и «Сын за отца».