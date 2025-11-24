Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина

Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

«Невосполнимая утрата для Малого театра, 23 ноября ушла из жизни народная артистка России Лилия Витальевна Юдина, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино», — отметили в культурном учреждении.

Юдина служила театру с 1953 года. Дату и место прощания с артисткой объявят позже.

Актриса участвовала в таких проектах, как «Пигмалион», «Приведение», «Стакан воды», «Горе от ума», «Король Лир», и многих других.

