Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина

Заслуженная артистка России и актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина скончалась 24 ноября в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра сатиры.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — отметили в театре.

Валентина Шарыкина всю жизнь посвятила Театру Сатиры. В 1962 году, сразу после окончания Щукинского училища, ее пригласил в труппу Валентин Плучек.

Друзья и коллеги называют Валентину Дмитриевну верным другом и щедрым человеком с широкой душой. Ее насыщенная творческая жизнь включает более семидесяти ролей в театре и кино.

Валентина Дмитриевна одинаково талантливо играла как комедийных героинь, так и лирических красавиц. «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» — эти и многие другие спектакли с участием актрисы стали настоящими хитами у зрителей и вошли в «золотой фонд» Театра Сатиры.

Сама Шарыкина называла театр своим домом, отдушиной и счастьем всей жизни.