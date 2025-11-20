Умерла народная артистка Азербайджана Роза Джалилова

Народная артистка Азербайджана Роза Джалилова умерла в возрасте 96 лет. Она известна как создательница ансамбля песни и танца «Гюлистан» и представительница республики на международных конкурсах. Об этом сообщило агентство Report .

Смерть Джалиловой подтвердили ее родственники. Она родилась 17 мая 1929 года в Губе, окончила классическое отделение Бакинского хореографического училища и два года работала в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова.

В 1949 году артистка перешла в Ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии и через 16 лет возглавила его танцевальную группу. При Джалиловой в репертуаре коллектива кроме азербайджанских появились танцы других народов, в том числе индийские, арабские и персидские. В 1989 году она создала собственный ансамбль песни и танца «Гюлистан».

Танцоры под руководством Джалиловой представляли Азербайджан на международных конкурсах в Китае, Канаде, Турции, США, Ираке, Эфиопии и Марокко. Власти республики отметили ее заслуги орденом «Шохрат» и персональной пенсией президента.

